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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان اصلاح شد

لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را بررسی و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به شرح زیر است:

به منظور رفع تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در تبصره ماده واحده، عبارت «در اجرای این قانون» حذف می‌شود.

به منظور رفع تذکر ردیف (۲) شورای نگهبان، بر اساس اصلاحیه ترجمه معاهده طی نامه شماره ۱۰۴۳۹۳ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۱ معاون امور مجلس ریاست جمهوری، در ماده (۱) موافقتنامه، عبارت «موضوعات شغلی» به عبارت «کار» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده (۲۵) موافقتنامه واژه «کنوانسیون» به عبارت «معاهده (کنوانسیون)» اصلاح می‌شود.

کد مطلب 5609865
زهرا علیدادی

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