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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در گیلان/ حال ۷ نفر وخیم است

تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در گیلان/ حال ۷ نفر وخیم است

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ادامه روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: حال هفت بیمار کرونایی وخیم است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آمارهای کرونایی در استان گیلان اشاره و اظهار کرد: روند همانند هفته‌های گذشته کاهشی است.

وی با بیان اینکه کاهش آمارهای هم در بستری‌های روزانه و هم مجموع بستری‌ها شاهد هستیم، افزود: هم اکنون ۴۸ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به پذیرش و بستری ۲۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته گفت: حال هفت نفر از بیماران کرونایی وخیم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، ادامه داد: ۲۴ بیمار کرونایی از بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده‌اند.

کد مطلب 5609898

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