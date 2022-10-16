تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در گیلان/ حال ۷ نفر وخیم است

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آمارهای کرونایی در استان گیلان اشاره و اظهار کرد: روند همانند هفتههای گذشته کاهشی است.
وی با بیان اینکه کاهش آمارهای هم در بستریهای روزانه و هم مجموع بستریها شاهد هستیم، افزود: هم اکنون ۴۸ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان گیلان بستری هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به پذیرش و بستری ۲۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته گفت: حال هفت نفر از بیماران کرونایی وخیم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، ادامه داد: ۲۴ بیمار کرونایی از بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدهاند.
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