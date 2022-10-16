۱۳۱ زندانی گلستان با پادرمیانی شورای حل اختلاف آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه روسا و دادستانی‌های سراسر گلستان که با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد، اظهارکرد: نیمه نخست امسال با تلاش و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران ۱۳۱ محکوم به زندان که در آستانه ورود به زندان بودند با گذشت شاکیان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان به تلاش‌های این شورا در پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون اجرای ۱۴ حکم قصاص با پیگیری و پادرمیانی شورای حل اختلاف و گذشت اولیای دم لغو شد.

وی بیان کرد: در رسیدگی الکترونیک پرونده‌ها هم شورای حل اختلاف استان در کشور سرآمد است و شورای حل اختلاف گنبد کاووس با دادرسی الکترونیک ۷۸ درصد پرونده‌ها رتبه نخست استان را دارد.

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دادگستری استان حمایت‌های پشتیبانی و معنوی از اعضای شورای حل اختلاف وجود دارد و همه ساختمان‌های این شورا در استان ملکی است.

رئیس توسعه حل اختلاف گلستان هم در این نشست گفت: ۴۵ درصد پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان امسال با سازش مختومه شد که پنج درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

احمد جعفری افزود: شعب شورای حل اختلاف بخش کمالان با ۶۲ درصد و علی آبادکتول با ۵۵ درصد بیشترین سازش در پرونده‌ها را دارند.

وی ادامه داد: هدف گذاری ما برای رسیدن به سازش ۸۷ درصد پرونده‌ها و تا سه سال آینده است.