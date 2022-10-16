به گزارش خبرنگار مهر، «وسلین وویویچ» سرمربی تیم ملی هندبال مردان در حاشیه برگزاری اردوی تیم در تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: ابتدا از حضور پر شمار رسانه‌ها تشکر می‌کنم. امروز روز آخر تمرین ماست. شرایط اردو خوب بود و از برگزاری تمرینات راضی بودم. ما ۴۰ نفر را در اردو داشتیم.

وی ادامه داد: از نکات مثبت این اردو برگزاری ۲ مسابقه درون تیمی بود. در کنار آن سه چهار بازیکن جدید دیدم که نظر مثبتی روی آنها داشتم.

وسلین در پاسخ به این پرسش که آیا شانس این را داریم که از گروهمان صعود کنیم؟ تأکید کرد: قطعاً من آمدم ایران تا همین کار را کنم و بتوانیم از گروهمان صعود کنیم. قطعاً اگر این نبود نمی‌آمدم هدف گذاری ما صعود از گروه است.

سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران پیرامون حضور بازیکنان و تیم‌های بزرگ دنیا در این رویداد هم بیان کرد: به هر حال بازیکنان با استعداد و توانمند داریم. بازیکن از دل لیگ می‌آید. هر چقدر سطح رقابت‌های لیگ بالا باشد کارکرد مربی تیم ملی هم بهتر می‌شود. تیم ملی ماحصل لیگ را دارد.

وی در مورد بازی‌های تدارکاتی بازی برابر تیم‌های مطرح اروپایی هم گفت: این اولین تجربه حضور تیم در مسابقات اروپا است. قطعاً باید بازی‌های تدارکاتی در این مورد بیشتر شود و بازی دوستانه داشته باشیم و بازیکن در این سطح کسب تجربه می‌کند.

وسلین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما از سطح لیگ ایران رضایت ندارید؟ تأکید کرد: اصلاً منظورم من این نیست که از شرایط لیگ راضی نیستم. منظورم این است که می‌تواند سطح لیگ پیشرفت کند.

«آیا بازیکنان در این مدت پیشرفت داشته‌اند؟» سرمربی تیم ملی هندبال در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: این سوالی است که باید از بازیکنان و دستیاران و مربیان باشگاه‌ها پرسید که چقدر پیشرفت کرده‌اند. این درست نیستم که من بگویم چقدر بازیکنان ام پیشرفت داشته‌اند. اما عقیده دارم پیشرفت خوبی کرده‌اند.

وسلین در خصوص مربی دروازه بان ها که دیرتر به اردوها می‌رسد و آیا این مسئله باعث نمی‌شود که فرصت تمرین خوب و آماده سازی ها از دست برود هم این طور پاسخ داد: مربی دروازه بان ما با باشگاه دیگری قرارداد دارد و دلیل تأخیر او در این موضوع است.

«بازیکنان معتقدند که ۸۰ درصد موفقیت تیم بسته به عملکرد دروازه بان هاست. این تأخیر آسیبی به تیم نمی‌زند؟» وی در این مورد گفت: اصلاً موافق این ۸۰ درصد نیستم. عملکرد گلرها تنها ۵۰ درصد تأثیر گذار است. من از ساختار صحبت می‌کنم. اردوی ما هفت روزه است و حضور مربی دروازه بان ها تأثیر چشم گیری در شرایط بازیکنان ندارد. معتقدم نقش مربی دروازه بان در باشگاه‌ها می‌تواند باعث تغییر اساسی شود.

سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان در مورد اینکه از نظر وی بهترین عملکرد تیم چه خواهد بود؟ گفت: قطعاً مدال طلا بهترین نتیجه است اما اگر واقع گرا باشیم یکی دوبازی را ببریم و صعود کنیم و در دور بعد نمایش خوبی ارائه دهیم عملکرد خوبی خواهیم داشت.

وی در ادامه در مورد فراهم شدن امکانات برای برگزاری هرچه بهتر اردوها هم خاطرنشان کرد: اگر ایده آل صحبت کنیم نه تنها در ایران بلکه اگر از مربیان دنیا و پیشرفته‌ترین تیم‌ها هم بپرسیم خیلی وقت‌ها ایده آل ها فراهم نمی‌شود. اما می‌بینیم که رئیس و مسئول همه تلاش می‌کنند تا امکانات لازم فراهم شود و این روند در هر اردو بهتر شده و روند مثبت می‌شود.

وسلین در پایان اظهار داشت: امیدوارم تک تک مردم ایران قلبشان با ما باشد تا موفق باشیم. تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌کند.