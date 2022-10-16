اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فرودگاه کرمانشاه

منوچهر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم استان کرمانشاه که به توسعه استان نیز کمک می‌کند موضوع فرودگاه کرمانشاه است که مجموعه مدیریتی استان به ویژه استاندار کرمانشاه تاکید بسیاری بر آن دارد.

وی افزود: پروازهای فرودگاه کرمانشاه به دلیل وجود برخی مشکلات و بهسازی و توسعه باند فرودگاه کاهش پیدا کرده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در زمینه توسعه و بهسازی فرودگاه کرمانشاه مشکلاتی با هوانیروز وجود داشت که با تلاش‌های صورت گرفته این مشکل بر طرف شد و پیمانکار پروژه هم اکنون در حال فعالیت است.

فخری با اشاره به اینکه اعتبار مناسبی برای توسعه و بهسازی فرودگاه کرمانشاه در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای فرودگاه کرمانشاه در نظر گرفته شده و این پروژه باید در کمتر از ۲ سال و طی مدت ۱۸ ماه به نتیجه برسد و آماده بهره‌برداری قرار گیرد.