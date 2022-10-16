بازیکنان ایران عجله و استرس دارند/ وسلین جزو ۱۰ مربی برتر دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صادقی در حاشیه آخرین روز از دور جدید اردوی تیم ملی هندبال اظهار داشت: امروز آخرین روز اولین مرحله اردوی ما بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی است. قبل از ترکیه با «وسلین» سرمربی تیم ملی کار کردیم و وی روی تاکتیک، تاکید دارد.

وی افزود: شرایط تمرینی خوب است. بعد از دو بازی در سوپر لیگ به اردو آمدیم و همه چیز خوب است. در این مرحله اردوی خوبی داشتیم و کارها و تمرینات مد نظر وسلین را انجام دادیم. تمام نکات فنی را انجام دادیم و امیدوارم نتیجه خوبی در مسابقات جهانی بگیریم.

ملی‌پوش هندبال کشورمان یادآوری کرد: وسلین مربی آشنایی در جهان است و جزو ۱۰ مربی اول جهان است. به شخصه خوشحالم که وی در تیم ملی حضور دارد. در کنار او به هندبال من اضافه شده است. او در بازیکنان ایران عجله و استرس می بیند و می‌گوید باید خود را از این موضوع دور کنیم. من در این مدت تغییر زیادی داشتیم. جوانان هم نکات خوبی یاد گرفتند و رضایت دارند. امیدوارم روند حضور وسلین در ایران ادامه داشته باشد و از او استفاده کنیم.

صادقی در خصوص اینکه منظور وسلین از استرس و عجله در بازیکنان ایران چیست؟ گفت: او می‌گوید اکثر بازیکنان ایران عطش گل زدن دارند در حالی که هندبال ساده و راحت است. هندبال رشته گروهی است و همه باید خوشحال شوند نه فقط فردی که گل می‌زند.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: در کویت در تمام بازی‌ها شرکت کردم. در افت نسبی هستم. البته این شرایط با تمرین و ریکاوری درست می‌شود. وسلین تاکید دارد در لیگ و باشگاه، بدنسازی و تغذیه ما درست باشد و با بدن آماده بیاییم. با یک مربی بزرگ در تلاشیم تا نتیجه بگیریم و روند حضور ما در جهان ادامه داشته باشد. مسابقات جهانی سخت است و تیم‌ها از همه جهان در این رقابت‌ها حضور دارند. برای انتخابی المپیک ۴-۵ تیم از آسیا هستند و برای سهمیه جهانی می‌جنگند. ما هم می‌رویم که از نام ایران دفاع کنیم.