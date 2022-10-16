رئیس جدید پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی آئینی با حضور معاون فناوری وزیر علوم، مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این آئین با حکم وزیر علوم، محسن فرزین دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج به عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری استان معرفی شد.

فرزین مسئولیت تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مسئول جنگل دانشگاه یاسوج و اجرای چندین طرح پژوهشی را در کارنامه خود دارد.

در پایان این آئین، از زحمات شمش الدین هاشمی تجلیل و محسن فرزین به عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری استان معرفی شد.