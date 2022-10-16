ظرفیت ائمه جمعه و رسانه ها برای اجرای کاداستر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مدرسی، صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه حدنگاری سردار شهید سلیمانی با اشاره به اینکه ملک و املاک از پشتوانه های مردم استان یزد محسوب می شود، اظهار داشت: امیدواریم با استفاده درست از موقعیت پیش آمده در اجرای کاداستر در دوره جدید مدیریت اداره کل ثبت اسناد استان یزد، حل مشکلات ثبتی و حقوقی مردم شهرستان را شاهد باشیم.

وی افزود: در زمینه اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد کاداستری باید به صورت جدی به جای تبلیغ حاکمیت، از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات که مورد اعتماد مردم هستند استفاده کنیم تا بتوانیم در مسیر اعتمادسازی برای دریافت اسناد و تعویض اسناد دفترچه ای به کاداستری موفق شویم.

وی با تأکید بر تلاش دستگاهها برای دریافت اسناد مالکیت اراضی و املاک زیرمجموعه خود و ارتقا از وضعیت فعلی و بهبود فعالیت‌ها، همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط به زمین و املاک با اداره ثبت اسناد و تشکیل مستمر جلسات برای بررسی روند پیشرفت اجرای کاداستر در سطح شهرستان را خواستار شد.

فرماندار یزد، یکی از راهکارهای موفقیت در اجرای این قانون و ترغیب مردم به دریافت سند مالکیت و تعویض اسناد دفترچه ای و منگوله دار قدیمی را آگاه سازی آنها با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و رسانه ها عنوان کرد.