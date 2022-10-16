تبلیغات شهری کنگره ملی شهدای قم نمود بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فضاسازی و تبلیغات محیطی کنگره ملی شهدای استان قم با اشاره به در پیش بودن کنگره ملی شهدای استان قم که آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود اظهار داشت: اجلاسیه های کنگره ملی شهدای استان قم در حال برگزاری است که برگزاری ۶ اجلاسیه دیگر باقی مانده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار قم عنوان داشت: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم در برگزاری این کنگره ملی در صحنه حضور یابند و آنچه در توان دارند در راستای برگزاری باشکوه این کنگره به میدان بیاورند و همکاری خوبی با ستاد برگزاری کنگره داشته باشند که تاکنون نیز اینگونه بوده است.

وی عنوان داشت: تبلیغات و فضاسازی شهری در این روزهای مانده به برگزاری کنگره بسیار مهم است و برنامه ریزی ها در این زمینه می‌بایست به گونه‌ای باشد که حال و هوای شهر رنگ و بوی شهدا به خود بگیرد.

حاجی‌زاده با بیان اینکه فضاسازی در شهر و ادارات استان باید نمود بیشتری داشته باشد افزود: تبلیغات شهری باید به گونه‌ای باشد که هرکسی وارد قم می‌شود از برگزاری کنگره شهدا باخبر شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار قم با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی ارتش جمهوری اسلامی بیان داشت: ارتش در راستای برگزاری کنگره شهدا برنامه‌ها و یادواره‌های خوبی تاکنون داشته و پای کار است.