کاهش ۵۸ مگاواتی مصرف برق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امیری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نا ترازی تولید و مصرف برق در پیک بار کشور ضرورت دارد با توجیه مشترکین و برنامه‌ریزی‌های دقیق این نا ترازی را با همکاری مشترکین بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، تجاری، اداری و خانگی مرتفع کرد.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده و همکاری مناسب هم استانی‌های عزیز و فهیم لرستانی که در رعایت نکات مربوط به صرفه جویی مصرف برق در روزهای گرم تابستان نهایت همکاری را داشتند موفق شدیم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: حاصل این اقدامات منجر به کاهش پیک بار استان حداقل به مقدار ۳۸ مگاوات و حداکثر ۷۸ مگاوات و به‌طور متوسط ۵۸ مگاوات شد.