لزوم نظارت بر فعالیت ۵۰۰ باشگاه بدنسازی کرمانشاه

صابر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب اخیر رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کرمانشاه، اظهار کرد: شهرستان کرمانشاه حدود ۵۰۰ باشگاه ورزشی و پرورش اندام داشته که فعالیت آنها نیاز به نظارت جدی دارد.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از باشگاه‌های ورزشی در شهرستان کرمانشاه وجود دارد اما به دلایل مختلف در این باشگاه‌ها اغلب مکمل‌های غیر قانونی مورد استفاده می‌گیرند که تبعات خوبی به دنبال نخواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۸۰ درصد باشگاه‌های پرورش اندام و بدنسازی در شهر کرمانشاه، تصریح کرد: تشدید نظارت بر این باشگاه‌ها و نحوه فعالیت آنها باید به صورت مستمر و جدی در دستور کار هیأت قرار گرفته شود و در راستای ترویج ورزش پاک و سالم گام برداشته شود.

رحیمی به الزام زیر ساخت‌ها برای رشته ورزشی بدنسازی و پرورش اندام تاکید کرد و گفت: توجه به علاقه ورزشکارانی که در این رشته فعالیت می‌کنند باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از طریق جذب اسپانسر و تأمین نیازهای اساسی این رشته برای تشکیل تیم و حتی میزبانی مسابقات این رشته اقدامات لازم انجام گیرد.

وی به اقدامات انجام شده در سایر رشته برای دیگر شهرستان‌های استان کرمانشاه طی هفته‌های گذشته، خاطر نشان کرد: نصب چمن مصنوعی در شهرستان‌های هرسین و کرندغرب که از برنامه‌های مهم ما بوده که با رفع مشکلات مالی آن پیش‌بینی می‌شود که تا اواسط آبان ماه این ۲ استادیوم به پوشش چمن مصنوعی مجهز شوند.