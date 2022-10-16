مسکن یکی از مشکلات امروز مردم است / دولت به این بخش توجه ویژه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: بسیاری از پروژههای عمرانی معطل تزریق اعتبارات است.
وی بیان کرد: از همه اقداماتی که دولت در شرایط فعلی انجام داده تشکر میکنیم اما تقاضا داریم که دولت در تزریق اعتبارات پروژههای عمرانی تسریع کند.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده امروز موضوع مسکن است و از دولت میخواهم به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
رحیمی مظفری اظهار داشت: وامهای مسکن به گونهای پرداخت میشود که هیچ کدام از روستاییان توان اخذ وام را ندارند. دولت و مجلس باید به این مسئله ورود کنند.
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