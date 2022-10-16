رحیمی مظفری در تذکر شفاهی: مسکن یکی از مشکلات امروز مردم است / دولت به این بخش توجه ویژه کند

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات عمده امروز مردم، مسکن است و دولت باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.