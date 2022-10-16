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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

رحیمی مظفری در تذکر شفاهی:

مسکن یکی از مشکلات امروز مردم است / دولت به این بخش توجه ویژه کند

مسکن یکی از مشکلات امروز مردم است / دولت به این بخش توجه ویژه کند

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات عمده امروز مردم، مسکن است و دولت باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های عمرانی معطل تزریق اعتبارات است.

وی بیان کرد: از همه اقداماتی که دولت در شرایط فعلی انجام داده تشکر می‌کنیم اما تقاضا داریم که دولت در تزریق اعتبارات پروژه‌های عمرانی تسریع کند.

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده امروز موضوع مسکن است و از دولت می‌خواهم به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

رحیمی مظفری اظهار داشت: وام‌های مسکن به گونه‌ای پرداخت می‌شود که هیچ کدام از روستاییان توان اخذ وام را ندارند. دولت و مجلس باید به این مسئله ورود کنند.

کد مطلب 5609959
زهرا علیدادی

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