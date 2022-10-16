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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۱

سلیمی در صحن مجلس:

دست دشمن در حوادث اخیر مشهود است

دست دشمن در حوادث اخیر مشهود است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دست دشمن در حوادث اخیر مشهود است و حتماً باید در مقابل آنان موضع گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: چند روز پیش روز جهانی نابینایان بود که به دولت تذکر می‌دهم قانون سه درصد اشتغال برای معلولان را اجرا کند.

وی بیان کرد: ۲۳۰ میلیون توئیت درباره مسئله اخیر زده شده و هزاران مقاله هم در آمریکا و اتحادیه اروپا درباره حادثه اخیر نوشته شده و آیا وقت آن نرسیده است که ما دست دشمن را در حوادث اخیر ببینیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا عده‌ای سکوت کرده اند؟ حتماً باید در مقابل این اقدامات غربی‌ها موضع گیری شود و باید اقدامات آنان را جبران کنیم.

کد مطلب 5609964
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
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      به یاری خداوند متعال : ملت ایران دست در دست هم این دشمن زبون بی ریشه را ازجا خواهند کند .

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