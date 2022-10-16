دست دشمن در حوادث اخیر مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: چند روز پیش روز جهانی نابینایان بود که به دولت تذکر می‌دهم قانون سه درصد اشتغال برای معلولان را اجرا کند.

وی بیان کرد: ۲۳۰ میلیون توئیت درباره مسئله اخیر زده شده و هزاران مقاله هم در آمریکا و اتحادیه اروپا درباره حادثه اخیر نوشته شده و آیا وقت آن نرسیده است که ما دست دشمن را در حوادث اخیر ببینیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا عده‌ای سکوت کرده اند؟ حتماً باید در مقابل این اقدامات غربی‌ها موضع گیری شود و باید اقدامات آنان را جبران کنیم.