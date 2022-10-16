به گزارش خبرگزاری مهر، علی حجرگشت صبح یکشنبه به همراه جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان البرز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی این استان با سردار عباسعلی محمدیان دیدار کردند.

حجرگشت در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت و هفته فراجا بیان داشت: عزیزان انتظامی در سازمانی در حال خدمت هستند که در تمام ایام سال به صورت ۲۴ ساعت در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند.

وی افزود: در تمام روزهایی که عموم مردم در حال استراحت و گذراندن ایام فراغت هستند کارکنان انتظامی در راستای تأمین امنیت شهروندان در حال خدمت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اضافه کرد: برخورد با اقشار مختلف مردم و معذوراتی که پلیس در انجام مأموریت‌ها دارد خدمت در این سازمان را بسیار حساس و سخت می‌کند.

حجرگشت با اشاره به موج سواری و تحریک احساسات برخی از دانش آموزان در اغتشاشات اخیر توسط رسانه‌های معاند و دشمنان انقلاب، گفت: خوشبختانه با سعه صدری که کارکنان انتظامی در برخورد با رفتارهای هیجانی دانش آموزان به کار گیری شد، این تجمعات به خوبی در استان البرز مدیریت شد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: به نمایندگی از تمام کارکنان آموزش و پرورش و دانش آموزان از تلاش‌های شبانه روزی عزیزان انتظامی در فرماندهی انتظامی استان البرز نهایت تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم در زمینه‌های آموزشی همچون گذشته از تجربیات کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره مند شویم.