رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یک شنبه با برگزاری مراسم تکریم و معارفه در شهر جدید سهند و باحضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین حیدر مسن کر به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند منصوب و از خدمات حجت الاسلام و المسلمین هادی نقیان قدردانی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این آئین با تاکید بر ضرورت توجه به برگزاری منظم جلسات هیأت اندیشه ورز شهر جدید سهند گفت: شهر سهند باتوجه به جمعیت بالایی که در خود جای داده است، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالایی داشته که باید در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی اهتمام بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود حسینی با تاکید بر حمایت از فعالیت‌های بانوان گفت: جهاد تبیین وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در مقطع فعلی است.

وی سپس درخصوص برگزاری برنامه‌های مختلف در هفته وحدت در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مبلغان در هفته وحدت با حضور در روستاها و مناطق شهری، محورهای وحدت مسلمانان و لزوم عمل به این امر را برای مردم تبیین و تشریح می‌کنند.