انجام ۳۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی ایلام برای مقابله با قاچاق

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات با همراهی توزیع کنندگان و فروشندگان محصولات دخانی در دستور کار است و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بازرسی صنفی و غیر صنفی در استان ایلام صورت گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۴۳ مورد گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های ذیربط بیان نمود: این بازرسی‌ها منجر به کشف ۱۱ هزار و ۲۸۰ نخ سیگارت و یک هزار و ۹۰۲ پاکت توتون شده است.

وی تصریح کرد: گفتنی است مرحله سوم طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی در رسته محصولات دخانی از اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.