افزایش ۴۷ درصدی ترانزیت کالا از گمرکات آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین ذوالقدر ظهر یکشنبه در میان خبرنگاران اظهار کرد: ۱۶۵ هزار و ۶۳۴ تن کالا از طریق گمرکات ریلی، زمینی و دریایی آستارا در نیمه نخست امسال از کشور ترانزیت شد.

وی افزود: بیشتر کالاهای ترانزیت خارجی گمرک مقصد شامل البسه، لوازم خانگی (مبلمان، سرویس خواب، لوازم و ظروف آشپزخانه)، لاستیک، چای و برنج بود.

سرپرست اداره‌کل گمرک آستارا ادامه داد: در نیمه نخست امسال همچنین ۲۵۹ هزار و ۶۴۴ تن کالا از طریق گمرکات آستارا به کشور ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱۷ درصد از نظر وزنی افزایش داشت که شامل وسایل نقلیه سنگین، چوب و تخته، دستگاه‌های صنعتی، انواع خودروهای سواری، انواع نوشیدنی‌ها، آرد و سبوس جو، گندم و حبوبات، روغن مایع آفتابگردان، روغن موتور، و گوشت گوساله بود.

ذوالقدر کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان را مبدا ترانزیت خارجی و کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، هند، پاکستان، امارات، ترکمنستان و تاجیکستان را مقصد ترانزیت خارجی عنوان کرد.

سرپرست اداره‌کل گمرک آستارا ترانزیت داخلی کالا در نیمه نخست امسال در کشور را ۱۹ هزار و ۲۳۰ تن عنوان کرد و افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش به میزان ۵۹ درصد از نظر وزنی رشد داشت و شامل کالاهایی مانند الیاف، دستگاه‌های صنعتی و تجهیزات خط تولید، محصولات پتروشیمی (پلی‌آمید و پلی‌تیلن) و کاغذ روزنامه از کشورهای روسیه، گرجستان، مغولستان، جمهوری آذربایجان و بلاروس بود.

ذوالقدر از افزایش ۶ درصدی حجم و ۵ درصدی ارزش کالاهای صادر شده از گمرکات آستارا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: حجم کالاهای صادر شده از گمرکات آستارا ۴۰۲ هزار و ۳۱۷ تن با ارزش ۲۳۹ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۲۷ دلار بود.

سرپرست اداره‌کل گمرک آستارا گفت: عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی و باغی شامل انواع کلم و کاهو، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز، سیر خشک، هویج، بادمجان، فلفل دلمه‌ای، بلال سبز، خرما، پرتقال، کیوی، کشمش، هندوانه و سیب و محصولات پتروشیمی، معدنی، مصنوعات پلاستیکی، کاشی، سرامیک، انواع سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع آبزیان و مصنوعات پلاستیکی بود.

ذوالقدر ادامه داد: کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان و اوکراین را مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات این شهرستان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تن کالا به ارزش ۵۵ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۶۹۴ دلار در این مدت از طریق مرزهای آستارا واردات انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد از نظر وزن و ۱۲ درصد از نظر ارزش رشد داشته است.

ذوالقدر با اشاره به اینکه عمده کالاهایی که از مرز آستارا وارد کشور شدند شامل چوب و تخته، حبوبات (نخود و عدس)، نهاده‌های دامی، ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و گوشت گوسفندی بودند، اظهار کرد: این کالاها از کشورهای روسیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و بلاروس وارد کشور شدند.