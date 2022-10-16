آذربایجان شرقی دومین قطب تولید سیب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر بی پروا ظهر امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: برداشت سیب درختی از باغ‌های این استان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت شود.

بی‌پروا افزود: سطح باغ‌های سیب استان حدود ۴۳ هزار هکتار است و آذربایجان شرقی از نظر میزان تولید رتبه دوم و کیفیت رتبه اول کشور را دارد.

وی با بیان اینکه امسال به خاطر بارش‌های بهاری تولید سیب در استان کاهش یافته، ولی به علت کم بار بودن از کیفیت بالایی برخوردار است اضافه کرد: سیب بیشترین تولید و زیر کشت محصول باغی استان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بخش زیادی از سیب تولید شده در استان به کشورهای روسیه، هندوستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود و امسال کشور چین نیز به مشتریان سیب ایران و آذربایجان شرقی اضافه شده است.

بی پروا افزود: بخشی از سیب‌های درجه سه استان نیز برای فرآوری و تبدیل به آبمیوه به واحدهای فرآوری و بسته بندی کشور ارسال می‌شود.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه نیز گفت: این شهرستان رتبه اول تولید سیب در آذربایجان شرقی را دارد و بیش از ۴۰ درصد محصول استان در مراغه تولید می‌شود.

سعید خیر اندیش افزود: امسال تولید سیب در مراغه از ۳۵۰ هزار تن به ۲۷۰ هزار تن کاهش یافته است.

کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز گفت: بیشتر سیب این استان در دامنه‌های کوه سهند در مراغه، بزگوش در میانه و میشو در مرند تولید می‌شود.

حسین فروغی افزود: ماندگاری بالا، رنگ و طعم خوب از ویژگی‌های سیب آذربایجان شرقی به خاطر کوهستانی بودن و ارتفاع بالای باغ‌های سیب است.

زمان برداشت سیب درختی در استان از اوایل مهر تا اواخر آبان ماه است.