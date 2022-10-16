پیشنهاد خواهر خواندگی بین یزد و کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر یکشنبه در جمع اعضای شورای یزد و کرمان اظهار داشت: مردم یزد و کرمان از گذشته ارتباطات گسترده دوستانه، فرهنگی، اجتماعی، تجاری و اقتصادی مطلوبی با یکدیگر دارند.

سیفی ادامه داد: حوزه نفوذ هر دو شهر در شهرستان های یکدیگر نیز بسیار قوی است و با وجود تجربیات شهر یزد و کرمان در زمینه های مختلف شهری می توان این تجربیات را به اشتراک گذاشت.

وی بیان کرد: شهر یزد و کرمان در هم فکری مشترک فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ریشه تاریخی دارند بنابراین پیشنهاد می‌شود جلساتی تحت عنوان کمیسیون یا جلسه با هدف هم اندیشی و انتقال تجربه بین شهر کرمان و یزد برگزار شود.

المان های فرهنگی اجتماعی یزد و کرمان در بوستان های دو شهر نصب شود

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: تشابهات زیادی بین دو شهر وجود دارد در همین زمینه پیشنهاد می‌شود در راستای خواهر خواندگی، بین یزد و کرمان تفاهم نامه ای ایجاد شود.

محمدرضا کمساری ادامه داد: همچنین می توان طبق تفاهم نامه در بوستان های یزد و کرمان المان های فرهنگی، اجتماعی شهر مقابل ساخته شود و با این سازه ها، شهر مقابل به مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه این سفر بیشتر با هدف بازدید از بافت تاریخی شهر یزد بود، گفت: شهر یزد پیوستگی تاریخی و معتبری دارد، اگرچه متأسفانه شهر کرمان پیوستگی تاریخی ندارد اما لکه های تاریخی ارزشمندی در شهر کرمان وجود دارد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: این بازدید نشان داد یکی از اقدامات مهم مسئولان و مردم یزد، حفظ بافت تاریخی ارزشمند این شهر است که باعث شد یزد به شهر جهانی تبدیل شود.

کمساری از مهمان نوازی شهرداری و شورای شهر یزد تقدیر و ابراز امیدواری کرد: این سفر نتایج خوبی را برای شهر کرمان و یزد به همراه داشته باشد.