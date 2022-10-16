چاقوکشی در علی آبادکتول/ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الیاس تازیکه، ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: برابر اعلام مرکز پلیس، مبنی بر درگیری با سلاح سرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه مزرعه کتول قرار گرفت.

فرمانده انتظامی علی آبادکتول ادامه داد: بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و طی بررسی انجام شده مشخص شد متهمان طی درگیری دو نفر از شهروندان را مجروح کرده و متواری شدند.

وی با اشاره به تحقیقات میدانی پلیس برای شناسایی متهمان، تصریح کرد: با سرعت عمل پلیس چهار نفر از متهمان اصلی درگیری دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.

تازیکه ضمن اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، بیان کرد: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است و ماموران با برهم زنندگان آرامش مردم مقابله خواهند کرد.