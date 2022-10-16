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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

در شش ماهه نخست امسال انجام شد؛

رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده تعزیراتی در قزوین

رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده تعزیراتی در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: در شش ماهه نخست امسال به بیش از ۶۰۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات استان قزوین رسیدگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهرماه به بیش از ۶۰۰۰ پرونده تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین رسیدگی شد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: در این پرونده‌ها مقدار ۴۵۵ میلیارد ریال محکومیت مادی داشته‌ایم و نیز سه میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال محکومیت مربوط به تخلفات بهداشتی بوده است.

وی گفت: بیشترین تخلفات انجام شده در زمینه نان، برنج، گوشت و شکر بوده است.

این مسئول با اشاره به اقدامات گشت‌های بازرسی توضیح داد: توسط ۴۷۷ اکیپ بازرسی بیش از ۲ هزار بازرسی میدانی از ابتدای سال جاری در استان قزوین انجام شده است.

حسن پور یادواره شد: گشت‌های سیار با حضور کارشناسان سازمان صمت و جهاد کشاورزی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 

کد مطلب 5610027

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