  1. استانها
  2. فارس
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۴

مدیر فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی فارس خبر داد؛

اجرای ۴۵ پروژه آب رسانی توسط گروه های جهادی در استان فارس

اجرای ۴۵ پروژه آب رسانی توسط گروه های جهادی در استان فارس

شیراز - مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی فارس گفت:۴۵ پروژه آب رسانی به مناطق محروم شامل ۳۴ مجتمع آب رسانی و ۱۱ پروژه تک روستایی در سطح ۲۰ شهرستان فارس اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از مهمترین اقدامات جهادگران و گروه‌های جهادی در حوزه مسائل فنی و محرومیت زدایی است که با اقدامات مختلف به دنیال کمک رسانی به مناطق محروم و خدمت رسانی به ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی در سراسر استان فارس نهضت بزرگ ساخت مسکن برای مددجویان واجد شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شده و در حالی که قرار بود به صورت مرحله‌ای و در هر مرحله ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی آغاز شود در دومین مرحله اجرایی این طرح شاهد این مساله هستیم که عملیات اجرایی ساخت ۵۳۵ مسکن آغاز گردیده و در مجموع تا کنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کارگر با اشاره به اینکه این واحدهای مسکونی در متراژ ۵۵ الی ۶۰ متر ساخته می‌شود و دارای طرح توسعه است؛ گفت: سهمیه استان فارس یک هزار و ۲۰۰ مسکن می‌باشد که از طریق اعتبارات مختلف تأمین خواهد شد از جمله آنها می‌توان به آورده مددجویان، تسهیلات بلاعوض کمیته امداد، وام‌های بنیاد مسکن، حمایت‌های قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی و اقدامات اجرایی گروه‌های جهادی اشاره کرد.

مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان فارس یکی دیگر از اقدامات مهم را بسیج «جهاد آبرسانی» خواند و گفت: در راستای رفع مشکلات آب آشامیدنی روستاها و مناطق کم برخوردار استان فارس ۴۵ پروژه آبرسانی تعریف شده است که شامل ۳۴ مجتمع آبرسانی و ۱۱ پروژه تک روستایی بوده که در سطح ۲۰ شهرستان جهت ۳۷۲ روستا اجرا می‌گردد تا به ۳۰۴ هزار نفر از اهالی این روستاها خدمات رسانی شود.

وی ادامه داد: آغاز این پروژه‌ها که از اردیبهشت ماه سال جاری بوده و می‌بایست برابر تفاهم نامه صورت جلسات طی ۳۰ ماه به پایان برسد اما امیدواریم در پایان امسال شاهد اتمام عملیات اجرایی باشیم و کل پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد، زیرا به همت جهادگران و تیم‌های فنی بسیج سازندگی ۴۰ پروژه فعال شده و تاکنون مشکل آب ۴۲ روستا مرتفع گردیده و در هفته بسیج نیز افتتاح آبرسانی ۱۰۰ روستا را خواهیم داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع و به صورت کلی پروژه‌های آبرسانی استان فارس تا کنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته است؛ گفت: طرح‌های مختلفی از جمله حفرچاه، کف شکنی، تست پمپاژ، تصفیه آب، تجهیز چاه، تجهیز ایستگاه پمپاژ، برق رسانی، احداث مخازن و اجرای خط انتقال، پلی اتیلن، چدن و فلزی) در مناطق مختلف استان در حال اجرا می‌باشد.

کارگر یکی دیگر از اقدامات مهم بسیج سازندگی را مربوط به قیر تهاتری خواند و گفت: برابر بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه، بسیج سازندگی نیز یکی از دستگاه‌های دریافت کننده قیر تهاتری‌ست که در راستای اجرای راه روستایی و جاده بین مزارع، آسفالت پاسگاه انتظامی، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت مصرف می‌گردد که تا کنون ۳ مرحله از این قیرها تأمین گردیده که در مرحله اول و دوم به ترتیب ۹۰۰ و ۱۶۵۰ تن تهیه و عملیات اجرایی به پایان رسیده و در مرحله سوم که شامل ۵ هزار تن می‌باشد آماه اجرا و عملیاتی شدن است.

مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان فارس احداث کانال‌های کشاورزی، ساخت خانه عالم، بهسازی معابر مناطق حاشیه‌ای شهر شیراز، احیا قنات، ساخت تانکرهای سیار و ثابت آبرسانی و… را به عنوان دیگر برنامه‌های اجرایی در زمینه فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی فارس برشمرد که طی شش ماه گذشته اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

کد مطلب 5610032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها