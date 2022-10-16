اجرای ۴۵ پروژه آب رسانی توسط گروه های جهادی در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از مهمترین اقدامات جهادگران و گروه‌های جهادی در حوزه مسائل فنی و محرومیت زدایی است که با اقدامات مختلف به دنیال کمک رسانی به مناطق محروم و خدمت رسانی به ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی در سراسر استان فارس نهضت بزرگ ساخت مسکن برای مددجویان واجد شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شده و در حالی که قرار بود به صورت مرحله‌ای و در هر مرحله ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی آغاز شود در دومین مرحله اجرایی این طرح شاهد این مساله هستیم که عملیات اجرایی ساخت ۵۳۵ مسکن آغاز گردیده و در مجموع تا کنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کارگر با اشاره به اینکه این واحدهای مسکونی در متراژ ۵۵ الی ۶۰ متر ساخته می‌شود و دارای طرح توسعه است؛ گفت: سهمیه استان فارس یک هزار و ۲۰۰ مسکن می‌باشد که از طریق اعتبارات مختلف تأمین خواهد شد از جمله آنها می‌توان به آورده مددجویان، تسهیلات بلاعوض کمیته امداد، وام‌های بنیاد مسکن، حمایت‌های قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی و اقدامات اجرایی گروه‌های جهادی اشاره کرد.

مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان فارس یکی دیگر از اقدامات مهم را بسیج «جهاد آبرسانی» خواند و گفت: در راستای رفع مشکلات آب آشامیدنی روستاها و مناطق کم برخوردار استان فارس ۴۵ پروژه آبرسانی تعریف شده است که شامل ۳۴ مجتمع آبرسانی و ۱۱ پروژه تک روستایی بوده که در سطح ۲۰ شهرستان جهت ۳۷۲ روستا اجرا می‌گردد تا به ۳۰۴ هزار نفر از اهالی این روستاها خدمات رسانی شود.

وی ادامه داد: آغاز این پروژه‌ها که از اردیبهشت ماه سال جاری بوده و می‌بایست برابر تفاهم نامه صورت جلسات طی ۳۰ ماه به پایان برسد اما امیدواریم در پایان امسال شاهد اتمام عملیات اجرایی باشیم و کل پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد، زیرا به همت جهادگران و تیم‌های فنی بسیج سازندگی ۴۰ پروژه فعال شده و تاکنون مشکل آب ۴۲ روستا مرتفع گردیده و در هفته بسیج نیز افتتاح آبرسانی ۱۰۰ روستا را خواهیم داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع و به صورت کلی پروژه‌های آبرسانی استان فارس تا کنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته است؛ گفت: طرح‌های مختلفی از جمله حفرچاه، کف شکنی، تست پمپاژ، تصفیه آب، تجهیز چاه، تجهیز ایستگاه پمپاژ، برق رسانی، احداث مخازن و اجرای خط انتقال، پلی اتیلن، چدن و فلزی) در مناطق مختلف استان در حال اجرا می‌باشد.

کارگر یکی دیگر از اقدامات مهم بسیج سازندگی را مربوط به قیر تهاتری خواند و گفت: برابر بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه، بسیج سازندگی نیز یکی از دستگاه‌های دریافت کننده قیر تهاتری‌ست که در راستای اجرای راه روستایی و جاده بین مزارع، آسفالت پاسگاه انتظامی، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت مصرف می‌گردد که تا کنون ۳ مرحله از این قیرها تأمین گردیده که در مرحله اول و دوم به ترتیب ۹۰۰ و ۱۶۵۰ تن تهیه و عملیات اجرایی به پایان رسیده و در مرحله سوم که شامل ۵ هزار تن می‌باشد آماه اجرا و عملیاتی شدن است.

مدیر فنی و محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی استان فارس احداث کانال‌های کشاورزی، ساخت خانه عالم، بهسازی معابر مناطق حاشیه‌ای شهر شیراز، احیا قنات، ساخت تانکرهای سیار و ثابت آبرسانی و… را به عنوان دیگر برنامه‌های اجرایی در زمینه فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی فارس برشمرد که طی شش ماه گذشته اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.