شهردار به تذکرات اعضای شورا درخصوص پروژه شهرک شهید کشوری پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده پیش از ظهر یکشنبه و به دنبال پیگیری‌های مکرر اعضای شورای شهر اصفهان در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان حضور یافت و به تذکرات کتبی و شفاهی اعضای شورا در خصوص پروژه شهید کشوری پاسخ داد.

وی با بیان اینکه ارتباط مستمر اعضای شورا و شهردار ضروری است، ابراز داشت: حق اعضای شورای اسلامی شهر است که به عنوان نمایندگان مردم از حقوق آنها دفاع کنند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت قانونی به تنش و چالش و اختلاف تعبیر نمی‌کنیم، اضافه کرد: خود را موظف به پاسخگویی به اعضای شورا می‌دانم.

میزان ارتفاع در شهرک شهید کشوری مصوبه ندارد

وی در خصوص سوالات مطرح شده در زمینه شهرک شهید کشوری اظهار داشت: با توجه به بررسی اسناد موجود تاکنون درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری مصوبه ابلاغی نداشته‌ایم.

قاسم زاده در خصوص سرنوشت ۲ میلیون متر مکعب تراکم فروشی در این شهرک نیز گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع از این فروش تراکم تاکنون ساختمان مسکونی ساخته شده، مقداری پروژه نیمه تمام نیز داریم که هنوز قابل احصا نیست که البته به اقتضا این موارد به صورت دقیق احصا خواهد شد.

۵۲ بلوک شهرک شهید کشوری پروانه ساختمان ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲ بلوک موجود در شهرک شهید کشوری بدون پروانه ساختمان است، اضافه کرد: علت عدم ارائه مستند قانونی توسط شرکت مسئول باعث شده که در یک سال گذشته پروانه‌ای صادر نکنیم تا مقدمات و مجوزات قانونی به ما ابلاغ و از احداث جلوگیری شود.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اینکه در گذشته چرا مانع اجرا نشده‌اند اطلاعی در دست نداریم اما در یک سال گذشته بنابر آنچه مطلع شده‌ایم، خلافی در این مدت شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ بلوک شهری از ۶۳ بلوک در ۱۳۰ هکتار در شهرک شهید کشوری پایان کار گرفته‌اند، ادامه داد: همه اقدامات طی یک سال گذشته بر مبنای قانون بوده است.

قاسم زاده در پاسخ به این سوال اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه برقراری زیرساخت‌های شهرک به عهده چه مرجعی است و چرا تاکنون تأمین نشده است؟ گفت: براساس صورت جلسات احداث زیرساخت‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده است. براساس برآوردی که صورت گرفته ۷۰ درصد زیرساخت‌ها احداث نشده و ۳۰ درصدی که کار شده از نظر استانداردهای راه و شهرسازی مورد تأیید ما نیست و این مطالبه را از شرکت مسئول داریم.

قاسم زاده با بیان اینکه برای ساخت و ساز جدید فعلاً پروانه صادر نمی‌شود تا تشریفات قانونی طی و شورای عالی شهرسازی آن را ابلاغ کند، اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز به صورت کامل در جریان قرار گرفتند و مستندات خواسته شده را تقدیم کرده‌ایم. این دستگاه‌ها باید افراد مقصر را تشخیص دهند.

قاسم زاده در پاسخ به این سوال که چطور پروانه ساختمانی داده نشده اما پایان کار داده شده است نیز افزود: ممکن است فرد خلاف ساخته باشند اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد را پیگیری کند و ما پایان کار را به او بدهیم.

تضییع حق شهروندان در پروژه شهید کشوری قطعی است

احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این بخش از جلسه علنی شورا با بیان اینکه بررسی‌های اولیه ما از تضییع حقوق عمومی در شهرک شهید کشوری قطعی است، گفت: امروز که پاسخ رسمی و کتبی شهرداری را دریافت کردیم در هیأت تحقیق و تفحص مجموعه‌ای از کارشناسان و ممیزان را تعیین خواهیم کرد تا سیر اسناد و مدارک را کنترل کنند.

وی در خصوص تذکرات پیرامون پروژه شهید کشوری اظهار داشت: ۶۰ هزار نفر در شهرک ساکن خواهند شد اما وقتی زیرساخت‌ها ایجاد نشده باشند و مردم با مشکلات خدماتی و.. روبرو باشند ما به عنوان مسئول باید پاسخگو باشیم.