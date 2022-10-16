خاروانا با۲۰ هزار نفر جمعیت ثابت قابلیت ارتقا به شهرستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهوردی دهقانی صبح یک شنبه در آئین کلنگ‌زنی ۳ پروژه ورزشی، خدماتی و زیرساختی شهرستان ورزقان اظهار داشت: احداث کمپ فرهنگی ورزشی بین‌المللی، ایجاد شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، سایت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع ارسباران در شهرستان ورزقان تابه‌حال تنها بر روی حرف و کاغذ بود و در نتیجه همکاری شرکت مس، مصوبه احداث کمپ ورزشی بین‌المللی ورزقان از مجمع شرکت مس اخذ شد.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه، شرکت مس با همکاری سپاه عاشورا و شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی در ورزقان تصفیه‌خانه فاضلاب احداث می‌کند و شرکت آب و فاضلاب نیز مکلف شده تا پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب را در اختیار مجتمع مس سونگون قرار دهد. هرچند شهرستان ورزقان فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب بود که در طول سال‌های آینده به این زیرساخت دست پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: منابع مالی پروژه‌های کمپ فرهنگی ورزشی بین‌المللی، ایجاد شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، سایت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع ارسباران از طریق شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین می‌شود. نباید فراموش کنیم که با حضور آقای رستمی، شرکت مس انقلاب مدیریتی را تجربه کرده و امیدواریم منافع شهرستان ورزقان و آذربایجان‌شرقی به خوبی تأمین شود.

دهقانی بابیان این‌که علی‌رغم دستور استاندار آذربایجان‌شرقی، سازمان برنامه و بودجه در موضوع شهرک صنعتی مس و صنایع پایین‌دست آن در ورزقان هر بار ایراداتی می‌گیرد، گفت: برای احداث شهرک صنعتی مس ورزقان ۳۰ هکتار زمین اختصاص داده‌اند در حالی که حداقل به ۲۰۰ هکتار زمین نیاز داریم، امیدواریم استاندار آذربایجان‌شرقی برای رفع موانع شهرک صنعتی مس ورزقان دستور صریح دهند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در احداث شهرک اقامتی و گردشگری شهرستان ورزقان گفت: در یک دستگاه اجرایی آذربایجان‌شرقی معاونت‌ها با هم به اختلاف خورده‌اند و روند تصویب شهرک اقامتی و گردشگری ورزقان با مانع روبرو شده است، لذا انتظار می‌رود تا استاندار با ورود به موضوع، موانع را رفع کنند.

وی خواستار بازنگری در تقسیمات کشوری شهرستان ورزقان شد و گفت: بخش خاروانا با ۲۰ هزار جمعیت ثابت و ۶۰ هزار جمعیت فصلی قابلیت ارتقا به شهرستان را دارد و ۸ کیلومتر مرز مشترک با ارمنستان دارد، از طرفی حق مرزی بخش خاروانا رعایت نمی‌شود و با وجود ظرفیت‌های معدنی و گردشگری، بسیار محروم از زیرساخت‌های دولتی است.