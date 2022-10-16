زلزله ۲.۹ ریشتری اسفراین را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.

این زلزله در ساعت ۱۲:۲۶ به وقوع پیوست و خسارتی نداشت.

زمین لرزه اسفراین در عرض جغرافیایی ۳۷.۰ ۷۶ و طول جغرافیایی ۵۷.۸۳۵ رخ داد.