زلزله ۲.۹ ریشتری اسفراین را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزلهای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.
این زلزله در ساعت ۱۲:۲۶ به وقوع پیوست و خسارتی نداشت.
زمین لرزه اسفراین در عرض جغرافیایی ۳۷.۰ ۷۶ و طول جغرافیایی ۵۷.۸۳۵ رخ داد.
اسفراین- زلزلهای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، زلزلهای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.
این زلزله در ساعت ۱۲:۲۶ به وقوع پیوست و خسارتی نداشت.
زمین لرزه اسفراین در عرض جغرافیایی ۳۷.۰ ۷۶ و طول جغرافیایی ۵۷.۸۳۵ رخ داد.
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