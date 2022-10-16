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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

زلزله ۲.۹ ریشتری اسفراین را لرزاند

زلزله ۲.۹ ریشتری اسفراین را لرزاند

اسفراین- زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری اسفراین رخ داد.

این زلزله در ساعت ۱۲:۲۶ به وقوع پیوست و خسارتی نداشت.

زمین لرزه اسفراین در عرض جغرافیایی ۳۷.۰ ۷۶ و طول جغرافیایی ۵۷.۸۳۵ رخ داد.

کد مطلب 5610071

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