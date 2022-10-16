۱۴ میلیون تن کالا از استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد صادرات با میعانات گازی اظهار داشت: طی مدت زمان مذکور از نظر ارزشی ۶۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در حوزه پتروشیمی از نظر وزنی ۱۲۶۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۱۴۷ میلیون دلار صادر شده که از نظر ارزشی ۵۹ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در حوزه سایر کالاها به میزان ۱۷۵۷ هزار تن به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزشی ۱۸۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر کل صمت استان بوشهر با اشاره به اهم کالاهای صادراتی گفت: انواع محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی، آبزیان دریایی، سبزیجات و صیفی جات از مهمترین این محصولات بوده است که به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، سودان، نیجریه، موزامبیک، پاکستان و تایلند از طریق گمرکات سراسر استان صادر شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در نیمه نخست امسال واردات قطعی از نظر وزنی ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۹۳۴ میلیون دلار بوده است که بیشترین سهم کشورهای مبدا مربوطه به چین، امارات متحده عربی، روسیه، هند، فیلیپین، تایلند، سری لانکا، ترکیه، جمهوری کره است.

مهدی صفوی با اشاره به اهم کالاهای وارداتی گفت: اجزا و قطعات نیروگاه اتمی،انواع ماژول LED ، انواع چای، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت و دوچرخه ، انواع لاستیک ، قطعات و لوازم یدکی خودوی سواری، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ مهمترین کالاهای وارداتی بوده است.