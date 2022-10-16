به گزارش خبرنگار مهر، علی بایگانه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در برنامه کشت پاییزه سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برنامه ابلاغ شده استان به شهرستان بیش از ۴۱۶ هزار هکتار گندم است.

وی با بیان اینکه تاکنون، حدود ۱۱۵ هزار هکتار مجموعه آبی و دیم کشت شده است، گفت: بیشترین کشت‌ها به صورت دیم بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: براورد تولید این سطح، ۶۵۰ هزار تن گندم است.

بایگانه در ادامه صحبتهای خود افزود: در بحث جو نیز بالغ بر ۱۵۷ هزار هکتار برنامه کشت داریم که تاکنون ۲۰ درصد آن محقق شده است.

این مسئول یادآور شد: برآورد تولید این سطح بیش از ۳۱۰ هزار تن است.

بایگانه با بیان اینکه کشت گندم و جو از اوایل مهرماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد، اضافه کرد: کشت کلزا نیز از ۱۵ شهریور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تا هفته اول مهر حدود یک هزار و ۹۰۰ هکتار کلزا در استان همدان کشت شده است، این میزان را ۳۲ درصد از برنامه ابلاغی دانست و گفت: برآورد تولید این سطح سه هزار تن کلزا است.