نفوذناپذیری و دشمن ستیزی از ویژگی های بارز محبان حضرت محمد(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی با استناد به آیه شریفه قرآن، اظهار کرد: تاکید خداوند متعال بر رسالت مندی پیامبر (ص) در قرآن باید مورد توجه و تبیین قرار گیرد.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به ویژگی‌های بارز حضرت رسول اکرم (ص) افزود: بشریت در هر جایگاه، مقام و منزلت و جنسیتی که قرار دارند باید «محمدی» وار زندگی کنند زیرا منش و روش پیامبر (ص) منجر به سعادت و خوشبختی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه اولویت اول دوستداران و محبان واقعی محمد رسول الله (ص) «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» است، گفت: نفوذناپذیری و دشمن ستیزی در بخش‌های مختلف از ویژگی‌های اصلی رهروان واقعی حضرت رسول است.

مهدوی، عدم اعتقاد به تشکیل تمدن نوین اسلامی را از مصادیق کفر دانست و بیان کرد: تشکیل تمدن نوین اسلامی با اراده مصمم، روشنگری و بصیرت افزایی در جامعه پایه گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور، افزود: دشمن با امپراطور رسانه‌ای خود تلاش در القای یاس و ناامیدی در جامعه اسلامی را دارد.