به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی پورمحمد صبح یک شنبه در آئین کلنگ‌زنی ۳ پروژه ورزشی، خدماتی و زیرساختی شهرستان ورزقان با قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت مردم اظهار داشت: در وقایع و ناآرامی‌های اخیر، دشمنان با ایجاد اغتشاش قصد داشتند امنیت جمهوری اسلامی را به خاطر بیندازند، ولی هوشیاری نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه و بسیج مانع تحقق برنامه‌های دشمن شد.

امام جمعه ورزقان خطاب به استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: شما با دیگر استانداران فرق می‌کنید، لذا انتظارات و مطالبات ما نیز به اندازه‌ای که از شما داریم از دیگر استانداران نداشتیم. اولاً شما نماینده دولت انقلابی و عدالت‌محور هستید و دوماً از سپاه که ما به‌عنوان نهاد مقدس می‌شناسیم به بدنه دولت آمده‌اید.

وی بر لزوم توجه استاندار آذربایجان‌شرقی به برقراری عدالت و توزیع عادلانه منابع در بین شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: شهرستان ورزقان به‌عنوان سرمایه‌دارترین شهرستان آذربایجان‌شرقی، در حوزه راه‌های روستایی محروم‌ترین شهرستان استان است. در حوزه مدارس، ۷۰ مدرسه کانکسی داریم، لذا انتظار تدبیر و برقراری عدالت داریم.

پورمحمد با قدردانی از تلاش‌های مسئولان شهرستانی و استانی در تحقق مطالبات مردم ورزقان ابراز داشت: در اجرای طرح‌های شهرستان ورزقان تسریع کنید، به‌عنوان مثال چهار سال است که احداث کمپ ورزشی مطرح بود ولی امروز به نتیجه می‌رسد، از این‌رو اجازه ندهید تا کلنگ‌زنی‌ها بی‌ثمر بماند. این‌طور نباشد تا کلنگ‌زنی شود و هر کس به دنبال امورات خود برود و کلنگ‌زنی‌ها بدون پیگیری بماند.

امام جمعه ورزقان با اشاره به این‌که مردم ورزقان و خانواده‌های شهدا کلنگ‌زنی طرح‌های بدون نتیجه را پیگیری می‌کنند، گفت: ۴ سال قبل استخر ورزقان کلنگ‌زنی شده و قرار بود ۲ ساله تکمیل شود، متأسفانه کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، آقای استاندار؛ شهرستان ورزقان با وجود منابع غنی و ثروتمندترین شهرستان فاقد استخر، فاقد آب شرب استاندارد و فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب شهری آن‌هم در نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از قطرات خون شهداست.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولت سیزدهم در تأمین آسایش و آرامش مردم و رعایت عدالت در توزیع امکانات بیش از پیش تلاش کنید و ما در حمایت از دولت در مقابل مردم شرمسار نشویم.