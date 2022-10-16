اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد خراسان جنوبی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن اقتصاد استان اظهار کرد: موضوعات اقتصادی بیت الغزل چالش‌های کشور است.

وی با بیان اینکه از میانگین بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری هستیم، عنوان کرد: طی سال‌های گذشته مدل‌هایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی داشته‌ایم که در برخی موفق و در برخی دیگر ناموفق بوده‌ایم و این اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم و با تلاش‌های مقام عالی وزارت اقتصاد اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد در حال وقوع است.

ذاکریان با بیان اینکه مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار رویکرد جدی مقام عالی وزرات اقتصاد است، عنوان کرد: باید همه انگیزه‌ها را برای رفع چالش‌ها به کار بگیریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اقتصاد یک علم است و مشکلات اقتصادی نیز باید با راه حل‌ها و روش‌های علمی رفع کنیم در غیر این صورت موفق نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه وجود انجمن اقتصاد می‌تواند نقطه قوت برای خراسان جنوبی باشد، تصریح کرد: می‌توانیم در قالب این انجمن هم خوراک فکری بدهیم و هم از ظرفیت نخبگانی برای این انجمن بهره ببریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اذعان به اینکه با مدیریت جهادی استاندار خراسان جنوبی فضای فعلی استان فضای کار و تلاش برای توسعه است، تاکید کرد: چتر انجمن اقتصاد استان باید گسترده‌تر شود و ارتباط با جامعه نخبگانی افزایش یابد.

ذاکریان بر افزایش تعاملات انجمن با جامعه دانشگاهی و مراکز رشد و فناوری تاکید کرد و افزود: باید با ارائه خدمات تخصصی جریان درآمدی پایداری برای انجمن ایجاد کنیم.

در پایان این جلسه با رأی اعضا در اولین مجمع عادی سالیانه انجمن اقتصاد خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان، محمد بهروزی، محسن مودی، مهدی فاطمی و بهمن امینی، محمد حیدری و محسن اسحاقی به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

همچنین مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد استان از سوی اعضای هیئت مدیره معرفی شد.