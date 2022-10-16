بدهی های مالیاتی در ایلام به طور جدی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی صبح امروز یکشنبه در جلسه پیگیری بدهی مالیاتی اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه مالیاتی فرار مالیاتی افرادی بوده که در گذشته به صورت نیابتی اقدام به تهیه کارت بازرگانی به اسم افراد بی بضاعت کرده و اقدام به واردات کالا می‌کردند و علیرغم فروش کالاها، مالیات خود را هم پرداخت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه صدور کارت بازرگانی، شرایط خاص به خود را دارد که هم در قانون و مصوبه هیئت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشاره شده است، اظهار کرد: بازرگانان باید دارای شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود، بر همین مبنا شرایط سخت‌تری برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام افزود: در جلسات مربوط به مالیات و به دستور استاندار ایلام بررسی این موضوع به طور جد در دستور کار قرار گرفته و پرونده‌های قضایی برای پیگیری و پرداخت این مالیات تشکیل شده است.

عباسی اضافه کرد: گمرک استان باید اطلاعات مربوط به صاحبان کالاها را در اختیار اداره کل امور مالیاتی قرار دهد و بانک‌ها نیز باید همکاری لازم را برای مسدود کردن حساب‌ها داشته باشند.

در این جلسه مصوب شد برای تسریع در رسیدگی به پروندها، دادگستری استان نسبت به تعیین یک شعبه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد و جلسات به صورت مستمر و منظم تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.