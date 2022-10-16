۳۳۰ هیئت ورزشی در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه ۲۶ مهرماه هفته تربیت بدنی است، گفت: هر سال برنامه‌های متنوعی به این مناسبت برگزار می‌شود.

وی شعار امسال هفته تربیت بدنی را ورزش، حال خوب و ایران قوی اعلام کرد و بیان داشت: این شعار به خوبی اهمیت فعالیت‌های ورزشی را در جهت پیشبرد اهدافی همچون سلامت و اقتدار جامعه ایرانی را مشخص می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این اداره کل حوزه ورزش قهرمانی و همگانی را در اولویت کارهای خود قرار داده و در همین راستا ایستگاه‌های ورزش همگانی تهیه شده است.

بازرگان تاکید کرد: رسالت اصلی در ورزش همگانی این است که این بخش در استان فرهنگ‌سازی شود.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقدامات متعددی در خصوص توسعه ورزش صورت گرفته است، ابراز داشت: باید به ورزش بها داده شود چرا که دیابت از عوارض کم تحرکی در جامعه است.

پیمانکار جدید برای ساخت استادیوم ورزشی ۱۵ خرداد زنجان انتخاب شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به وضعیت استادیوم ورزشی ۱۵ خرداد زنجان، گفت: پس از پیگیری‌های فراوان و بازدید رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از استادیوم ۱۵ خرداد زنجان پیمانکار قبلی خلع ید شد و پیمانکار جدیدی به کار گیری شد که امیدواریم طلسم این ورزشگاه شکسته شود.

بازرگان افزود: با تخصیص اعتبارات لازم این پروژه به اتمام برسد که در این راستا پیش بینی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برای اتمام آن ۵۴ میلیارد تومان بود اما پیمانکار جدید این میزان را ۸۴ میلیارد تومان اعلام کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، به فعالیت ۳۳۰ هیئت ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سه هیئت کارگری، دانشجویی و دانش‌آموزی هم در استان زنجان فعال است.

بازرگان به برگزاری ۳۰۰ جشنواره و ۵۰۰ مسابقه در رشته‌های کشوری و لیگ اشاره کرد و بیان داشت: ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در ۶ ماهه نخست امسال به زنجان سفر کردند و در مسابقات مختلف شرکت داشتند.

وی افزود: المپیاد استعدادهای برتر در استان در حال برگزاری است و زنجان در حوزه سنگ‌نوردی میزبان مسابقات آقایان و بانوان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: ۶۳۷ مدال کشور و ۳۶۹ مدال فراملی توسط ورزشکاران زنجانی کسب شده است.