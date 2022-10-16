۵۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۴۳ هزار و ۹۴۲ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۰ هزار و ۶۸۱ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۷۰۶ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۲ هزار و ۸۱۲ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۵ هزار و ۲۳۶ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۷ هزار و ۸۶۹ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۵۴ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۷۲ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۲ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، مورد جدیدی از فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۰ نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۱ هزار و ۹۳۲ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۸۹ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۰۹ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۴۹ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۸۹۱ دوز نوبت سوم و ۱۳۱ هزار و ۵۴۰ دوز یادآور واکسن بوده است.