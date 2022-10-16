خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پروژه بام کرمان را بدون شک می‌تواند پروژه‌ای در جدال با طبیعت و تاریخ در شهر کرمان دانست که سال‌ها به حال خود رها شده است؛ در بام کرمان یکی از بزرگترین جنگل‌های دست کاشت کشور با قدمت بیش از نیم قرن احداث شده و همین مساله این منطقه را دارای جذابیت بصری خاصی کرده است.

این منطقه جدا از وجود جاذبه‌های مذهبی مانند مرقد شهید سلیمانی و مسجد صاحب الزمان شامل عرصه‌های بکر طبیعی شامل کوه، عرصه‌های جنگلی و بافت گیاهی ارزشمند است.

مجموعه از طرح‌های نیمه تمام عمرانی در شهر کرمان

از سوی دیگر وجود عرصه‌های تاریخی به خصوص در کوهستان شیوشگان با ۳۰۰ متر ارتفاع و پهنای ۲۰۰ متر که طبق اعلام کارشناسان قدمت آن به ۱۲ هزار سال می‌رسد این منطقه را از حساسیت ویژه ای برخوردار کرده است.

با این حال چند سال قبل پروژه احداث تله کابین و ساخت یک هتل بر قله کوه در دستور کار قرار گرفت و ماشین آلان سنگین بخشی از کوه را برای احداث جاده دسترسی به این قله تراش دادند و حالا پس از گذشت سال‌ها این پروژه که از جمله پر چالش ترین و البته بزرگترین طرح‌های سرمایه گذاری در کرمان محسوب می‌شود متوقف مانده است.

نیمه کاره ماندن پروژه‌های عمرانی در کرمان را می‌توان در جای جای این شهر مشاهده کرد

البته نیمه کاره ماندن پروژه‌های عمرانی در کرمان را می‌توان در جای جای این شهر مشاهده کرد اما هیچیک از این پروژه‌ها هزینه‌ای بر دوش طبیعت شهر نگذاشته‌اند.

این پروژه در ابتدا با مخالفت‌های فعالان زیست محیطی و میراث فرهنگی مواجه شد اما پس از کش و قوس‌های فراوان این طرح‌های عمرانی کلید خورد و عملاً بخشی از سرمایه طبیعی کرمان برای احداث این مجموعه‌ها هزینه شد که شامل جنگل و کوه‌های شرقی شهر کرمان می‌شود.

یک کوه تراش خورده و چند پایه تله کابین روی دست مردم ماند

با این وجود مردم شهر انتظار داشتند با اتمام این پروژه شهر از مزایایی این پروژه‌ها بهره مند شود و حداقل نخستین تله کابین شهر راه اندازی شود و زیر ساخت‌های گردشگری استان نیز توسعه یابد اما عملاًً بعد از مدت‌ها یک کوه تراش خورده و چند کانکس و پایه‌های تله کابین روی دست مردم مانده است.

اگر به آرشیو خبرهای کرمان سر بزنید تقریباً هر سال وعده‌ای جدید برای اتمام این پروژه نیمه تمام داده شده است و در نهایت قفل این پروژه باز نشده است.

سال ۹۶ بود که فرماندار فعلی کرمان که در آن زمان شهردار بود از کلنگ زنی پروژه بام کرمان خبر داد و به احداث ۶ پایه تله کابین اشاره کرده و گفت: تله کابین تا چهار ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد اما نه تنها این پروژه احداث نشد بلکه حالا در سال ۱۴۰۱ پروژه بام کرمان و تله کابین رها شده و زخمی بر بام کرمان شده است و تنها ثمره این کلنگ زنی وعده‌های گاه و بیگاه مسئولان در طول این سال‌ها بوده است.

اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اولویت است

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان بیان کرد: توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در کرمان یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند منجر به ماندگاری گردشگری در کرمان شود.

سید مصطفی آیت الهی موسوی افزود: تکمیل و اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در کرمان یکی از سیاست‌های اصلی در استان است که منجر به پویا شدن صنعت گردشگری می‌شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان شد و گفت: رفع موانع و مشکلات در مسیر اجرای طرح‌ها با رعایت نکات زیست محیطی و میراث فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

وی تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کرمان را ضروری دانست و افزود: پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود.

۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بام کرمان

دادستان کرمان صبح یکشنبه در نشست بررسی مشکلات اجرایی پروژه بام کرمان با اشاره به پیگیری دادستانی کرمان برای پیگیری اجرای پروژه بام کرمان گفت: تحقق ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری پروژه بام کرمان، نیاز به اقدام جهادی و عملیاتی مدیران برای حل مشکلات دارد.

اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری در کرمان زمینه جذب و ورود سایر سرمایه گذاران را نیز از بین می‌برد

دادخدا سالاری با اشاره به پیگیری دادستانی کرمان برای پیگیری اجرای پروژه بام کرمان، گفت: با اجرای این پروژه، بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶۰۰ نفر محقق خواهد شد، از این رو، اجرای این پروژه برای استان کرمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: برای اجرای پروژه بام کرمان باید کاغذبازی زائد اداری حذف و کارها به صورت عملیاتی دنبال شود؛ زیرا تحقق این پروژه به شکل کاغذی و براساس روال اداری موجود، بسیار زمان بر خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری در کرمان زمینه جذب و ورود سایر سرمایه گذاران را نیز از بین می‌برد و این پروژه به نوعی آبروی سرمایه گذاری در استان به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر این مطلب که باید آینده شهر کرمان در اجرای پروژه‌ها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: دلسوزان شهر اذعان دارند که مشکلات موجود، در مسیر طرح‌های عمرانی باید رفع شود.

از ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه باید استفاده شود

مدعی العموم در استان کرمان اقتصاد مقاومتی را در حقیقت نگاه به درون و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اجرای پروژه‌ها دانست و تاکید کرد: وضعیت بودجه کشور و دولت مشخص است و با اعتبارات دولتی نمی‌توان تمامی پروژه‌های بزرگ را اجرایی کرد و از این رو باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد.

وی بیان داشت: سازمان‌های نظارتی از جمله دادستانی، اطلاعات و بازرسی برای اجرا پروژه‌های توسعه‌ای پشتیبان مسئولان هستند و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نهایت بهره برداری برای توسعه و عمران کشور و استان استفاده شود.

جدا از اینکه چرا طرح‌های توسعه‌ای کرمان بعضاً بدون پیوست محیط زیست و میراث فرهنگی انجام می‌شود و جواب مسئولان در این خصوص چیست؟ باید به این نکته اشاره کرد که زخمی که بر بام کرمان زده شده است باید با برنامه ریزی مسئولان به سرانجام برسد تا وضعیت نابسامان این بخش از شهر هر چه زودتر اصلاح شود.