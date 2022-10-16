به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش سراسری جهاد تبیین و آگاه‌سازی ویژه افسران سپاه پیشرفت کشور و پایه ریزان تمدن نوین اسلامی بابیان اینکه رجعت به ایران برای آمریکایی‌ها نقطه مرجعیت جهانی است، اظهار کرد: معلمان در قلب نبرد پیچیده دشمن ایستاده و نقش تعیین‌کننده دارند.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی با پیروزی خود شکست مهلکی به آمریکا وارد کرد، اظهار کرد: مردان و زنانی که تعیین‌کننده نبرد نهایی هستند، معلمان هستند، یعنی آموزش‌وپرورش ما در قلب این نبرد ایستاده است، زیرا دشمن همه زوایای تهاجم را از ایجاد جنگ، تحریم، پدیده تکفیر، انزوا بخشی سیاسی و … را تجربه کرده است و با شکست مواجه شده است، امروز میدان جدیدی را برای تاخت‌وتاز فرهنگی، سیاسی و امنیتی گشوده است که پیچیده‌ترین و مرموزترین میدان نبرد است که دشمن در آن حضور جدی و سنگین دارد.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آنچه امروز جریان دارد محصول شکست‌های پی‌درپی آمریکا است، زیرا با سقوط نظام شاهنشاهی، تکیه‌گاه اصلی اجرای سیاست‌های آمریکا از میدان خارج شد و بخش عمده‌ای از سیاست‌های آمریکا در منطقه و جهان ابتر ماند.

وی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا در مورد نظام اسلامی اظهار کرد: آمریکایی با شروع جنگ خواست به جهان ثابت کند که هیچ نظام و کشوری نمی‌تواند از دایره آن‌ها خارج شود، لذا دشمنی‌های خود را با انقلاب اسلامی برای تحت سیطره قرار دادن انقلاب آغاز کرد.

سردار سلامی ادامه داد: تسخیر سفارت آمریکا، حمله به طبس ازجمله شکست‌های آمریکا بود. رجعت به ایران برای آمریکایی‌ها نقطه مرجعیت جهانی سیاست‌های آن‌ها است و ایران پایانه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا در منطقه است. آمریکا مدام در تغییر راهبرد سیاست‌های خود در مورد ایران است و پس از انقلاب اسلامی و شکست در طبس، با همکاری عراق به کشور ما حمله کردند و جمهوری اسلامی ایران درحالی‌که در دوره ابتدایی و طفولیت خود بود به آن حمله شد اما با هدایت داهیانه امام و حمایت مردم توانستیم در جنگ پیروزی شویم و در شرایطی که همه کشورها در جنگ با تحلیل و فرسایش مواجه می‌شوند، انقلاب اسلامی دستاوردهای نظامی داشت و مجدداً باعث شدیم تا اعتبار قدرت آمریکا در جهان شکسته شود.

فرمانده سپاه بابیان اینکه قدرت انقلاب محدوده وسیعی از جهان را تحت تأثیر قرارداد و باعث کاهش قدرت امریکا در جهان شد، اظهار کرد: در دوران کلینتون با تئوری مهار دوگانه درصدد ایجاد محدودیت برای کشور ما برآمدند و پس‌ازآن تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، ترور و خرابکاری و انتشار پدیده تکفیر و داعش را آغاز کردند، اما انقلاب اسلامی از هر فرصت تهدید یک فرصت ساخت، زیرا انقلاب ما بدون یک دشمن قدرتمند پیشرفت نمی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما به دلیل داشتن چهار عامل به موفقیت رسید، اظهار کرد: رهبر بزرگ، مکتب بزرگ، ملت بزرگ و دشمن بزرگ چهار عامل موفقیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی رهبر بزرگی دارد و باوجود رهبر بزرگ، ملت هم بزرگ شد. بزرگ‌ترین افتخار شاه ترسیم مدلی از حکومت بود که مطلوب آمریکا باشد و آن‌ها قلمرو پیشرفت کشور را تعیین می‌کردند و اجازه ورود ما به دانش‌های هسته‌ای، هوافضا، فناوری بیوتکنولوژی و های‎تک را نمی‌دادند. درحالی‌که جمهوری اسلامی انشا قدرت و استقلال می‌کند تا فرزندان ما خودشان فکر کنند و بسازند و خودشان را کوچک نبینند و همه این‌ها به دلیل داشتن رهبری بزرگ است که ملت را بدین‌سان بزرگ و مفتخر کرده است.

سردار سلامی ادامه داد: شکست‌های آمریکا باعث شد تا محاسبات جهانی نسبت به ظرفیت آمریکا تغییر کند و این، کار انقلاب اسلامی بود که آمریکا را از حجم فضای روانی که از قدرت آمریکا ساخته‌شده بود به حجم فضای واقعی بشناسد و همه فهمیدند که می‌توان مستقل از آمریکا عمل کرد و اعتبار قدرت آمریکا در جهان شکست، لذا تمام طرح‌های آمریکا در منطقه فروریخت و آمریکایی‌ها همه شکست‌ها را مرتبط با انقلاب اسلامی می‌دانند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی باوجوداینکه آمریکایی‌ها باقدرت نظامی عراق را فتح کردند اما انقلاب اسلامی اقدام به دولت سازی کرد و همین‌طور طرحشان برای ملت‌سازی افغانستان شکست خورد.

سردار سلامی گفت: آمریکایی‌ها در تحریم نفتی ما شکست خوردند، زیرا نشان دادیم که اگر کسی جلوی شریان‌های اقتصادی ما را بگیرد ما هم جلوی فعالیت‌های آنان را می‌گیریم، لذا به اهداف خود در حوزه تحریم نرسیدند.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی که در سطح ملی در حال اجرا است، اظهار کرد: در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حال حاضر ۴۰۰ طرح زیربنایی در کشور داریم که این طرح‌ها تحول عظیمی در کشور ایجاد خواهد کرد. در ساخت توربین‌ها در زمره پنج کشور جهان هستیم و موشک‌های بالستیک ما با ۸ برابر سرعت صوت می‌تواند شناور در حال حرکت را هدف‌گیری نماید که معدود کشورهایی در دنیا این تکنولوژی را دارند و به همین علت ناوهای آمریکایی‌ها در منطقه خلیج‌فارس حضور ندارند یا آژاکس‌های آمریکایی را می‌توانیم مورد هدف قرار دهیم و این علوم همه از چشمه‌های جوشان قدرت و با توانمندی جوانان تحصیل‌کرده همین کشور ساخته شده است که تعلیم‌یافته‌های مدارس آموزش‌وپرورش است و در اصل این ساخته‌ها حاصل تلاش‌ها و کوشش معلمان کشور است.

سردار سلامی تصریح کرد: در حال حاضر ته‌مانده‌ای از آمریکایی‌ها در منطقه باقی مانده است و این موضوع باعث غم و افسردگی آمریکایی‌ها شده است، تحریم از نظر آمریکایی نسخه تسلیم کشورها بود و آن کشوری که می‌خواست تمام جهان اسلام را در اختیار داشته باشد امروز در ضعف و سرخوردگی قرارگرفته است و به همین علت اغتشاشات مسیری از اتاق‌های فکر راهبردی آمریکا و انگلیس است که تا کلاس‌های درس ما امتداد پیداکرده است.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه و دانش‌آموز گفت: هر مدرسه یک دنیا است و آن مدرسه به‌اندازه وسعت آرزوهای دانش آموزان آن مدرسه بزرگ است و مدرسه جهانی در درون خود دارد و معلمان هم سازنده باور و اعتقاد جامعه هستند.

سردار سلامی با اشاره به اغتشاشات اخیر کشور گفت: امروز تلاش آمریکایی‌ها این است که صحنه نبرد به مدارس کشیده شود، زیرا با دانش آموزان نمی‌توان هیچ برخوردی کرد و دشمن به دنبال بی‌هویت کردن جوانان ما است هرچه فاصله جوامع ازنظر فرهنگی از فرهنگ آمریکایی بیشتر باشد شدت این تهاجم قوی‌تر خواهد بود و هرچه تفاضل ارزش‌های ما با ارزش‌های آمریکایی بیشتر باشد، موج آن تهاجم بیشتر است.

وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان آمریکایی از هویت تهی هستند و به همین علت دومین عامل مرگ در آمریکا، خودکشی جوانان و نوجوانان در آن کشور است و این نشان از ضعف نظام تعلیم و تربیت آمریکا است و می‌خواهند همین کار امروز با دانش‌آموز و جوانان ما انجام دهند، لذا باید اخلاق معرفت و انضباط را به دانش آموزان یاد دهیم. محیط آموزش‌وپرورش اول محیط تربیت است و فقط نباید علوم حرفه‌ای و دانش‌های تجربی منتقل شود و معلمان ما باید برای دانش آموزان الگوسازی کنند. محیط‌های مدارس باید برای هر دانش‌آموز قطب نمای اخلاقی داشته باشد تا اجازه ندهد آنان از مسیر درست خارج شوند، می‌توانیم با یک دلسوزی ساده تمامی اضطراب‌های دانش‌آموز را تخلیه کنیم. اگر ارزش‌های مدرسه با خانواده تفاوت داشته باشد نوجوان دچار تنش می‌شود و شورش می‌کند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: با مدل گذشته به دنبال تربیت دانش آموزان نرویم، شریف‌ترین و محترم‌ترین و آینده‌سازترین شغل معلمی است.

معلمان مدیران و اولیا سه رکن اصلی تربیت هستند و برداشتن روسری آغازی است برای انتهای نابود کردن انسان و این طوفان سیاه در حال انتقال به شرق است، لذا باید سدهای دفاعی را تشکیل دهیم و ما هم تمام بضاعت خود را در اختیار آموزش‌وپرورش قرار می‌دهیم تا دانش آموزان ما دچار خودباختگی در برابر فرهنگ غرب نشوند و زندگی سالم و مطهر داشته باشند.

وی گفت: آمریکایی‌ها از برداشتن روسری شروع می‌کنند و کار را به‌جایی پیش می‌برند تا مناسبات و سبک زندگی ما تماماً مانند غربی‌ها شود و این پیکار تلخ غرب به ما نشان داد که باید بیش از گذشته به فکر نوجوانان و جوانانمان باشیم.