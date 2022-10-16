به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آذربایجان شرقی با دو هزار و ۵۶۰ طرح صنعتی در حال اجرا در رتبه اول و با چهار هزار و ۲۳۸ واحد صنعتی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

پرنیان گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو سبک در استان ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو است که امیدواریم تا پایان امسال با تحقق وعده خودروسازان تیراژ تولید خودرو در استان افزایش یابد.

وی افزود: براساس آمار حدود ۳۰ درصد قطعات مورد نیاز کشور در این استان تولید و عرضه می‌شود و در این میان بخش عمده‌ای از این واحدها براساس قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های بزرگ خودرویی کشور، تأمین قطعات خودروهای تولیدی این شرکت‌ها را بر عهده دارند.

پرنیان گفت: در آذربایجان شرقی حداقل ۱۷۰ واحد صنعتی قطعه سازی با میزان اشتغال پنج هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: ظرفیت اسمی واحدهای قطعه ساز استان حدود ۳۵ میلیون عدد قطعه در سال است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده برای تکمیل خط بدنه و رنگ خودرو در استان امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم همچنین در این زمینه پیگیر اخذ مجوز ایجاد خودروساز سوم هستیم.

پرنیان با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان پشتیبان حامی صنایع است، گفت: خودروسازی به عنوان لوکوموتیو بخش صنعت در زندگی مردم تأثیر قابل توجهی دارد به طوری که نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص کشور مربوط به صنعت خودروسازی است.

وی افزود: به دنبال اخذ مجوز برای ایجاد خودروساز سوم با تولید محصولاتی با برند روز دنیا در استان هستیم که در این زمینه ۴۵ شرکت دانش بنیان در حوزه خودرو در حال فعالیت هستند.