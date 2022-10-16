حفظ بافت تاریخی نباید شهر را متروکه‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز در نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: معتقد به حفظ آثار تاریخی و فرهنگی شهر هستیم و در این راستا خانه ستارخان و مقبره‌الشعرا را حفظ می‌کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم در حریم درجه یک، باید ضوابط را رعایت کنیم. ما این ظلم را در حق شهروندان تبریز نمی‌کنیم که همسایگانش هشت طبقه داشته باشند و ضوابطی برای آنها تعریف شود که بیش از دو طبقه حق ساخت نداشته باشند.

شهردار تبریز تاکید کرد: معنای بازار به وجود مردم در آن است و اگر مردم از آن محل خارج شوند، بازار معنا پیدا نمی‌کند و لطمه می‌بیند.

وی افزود: برخی از نظرات کارشناسان باعث شده تا اراضی ما تبدیل به خرابه شود و این موضوع به یکی، دو مورد محدود نیست. خانه باقرخان، پشت خیابان امام (ره) است که وضعیتی وحشتناک دارد و در شأن تبریز نیست.

هوشیار گفت: شأن تبریز این نیست که ما چند هکتار از اراضی را تبدیل به خرابه کنیم به این بهانه که می‌خواهیم بافت تاریخی را حفظ کنیم؛ پیشنهاد ما این است که ضوابط در جوار اماکن تاریخی درجه یک را حفظ کنیم و در بحث منظر زیاد سخت گیری نکنیم.