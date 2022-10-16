۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس بوشهر و لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، یک متهم را در محورهای مواصلاتی در محور ارتباطی استان فارس به بوشهر شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران با یک عملیات منسجم و شگردهای پلیسی خودرو را متوقف و راننده دستگیر شد.

وی گفت: در بازرسی انجام شده از خودروی توقیفی مقدار ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: برخورد با سوداگران مرگ از برنامه‌های محوری پلیس استان است.