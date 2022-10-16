به‌گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین مکناوی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: به‌دنبال گزارش معتمدان محلی مبنی بر اقدام به حفاری غیرمجاز در خانه تاریخی و ثبت‌ملی شاهرُکنی، این موضوع در دستورکار پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مسئول پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی به همراه رئیس کلانتری و عوامل نیروی انتظامی شهرستان دزفول براساس دستور قاضی با رعایت موازین شرعی و قانونی به خانه یادشده ورود و در عملیاتی پلیسی، یک نفر با هویت معلوم را به هنگام حفاری دستگیر کردند و در اختیار مقامات قضائی قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان بیان کرد: موضوع حفاری صورتجلسه شد و فرد دستگیرشده نیز برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

وی تصریح کرد: براساس قانون، چنانچه افرادی بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیرمجاز حتی در ملک شخصی خودشان کنند به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند و اشیای کشف‌شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می‌شود.

مکناوی توضیح داد: در سال ۱۳۴۷ ماده ۱۲۷ از قانون مجازات عمومی تصویب شد که بند ۵ از این ماده بیان می‌کند «هر فرد بدون طی شدن مراحل قانونی در حال حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن شیء عتیقه در اراضی، تپه و حتی اماکن تاریخی باشد، حتی اگر آن زمین‌ها ملک خود فرد محسوب شود به حبس به مدت ۶ ماه - ۳ سال محکوم می‌شود».

وی گفت: همچنین بر اساس ماده ۸ آئین‌نامه، «حفاری غیرمجاز به منظور به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون اجازه رسمی، غیرقانونی بوده و باتوجه به قانون حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده حفر اراضی و جست‌وجو برای استخراج آثار ملی فقط به دولت واگذار شده است».