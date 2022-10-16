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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان:

حفاری غیرمجاز در خانه تاریخی شاه‌رکنی دزفول ناکام ماند

حفاری غیرمجاز در خانه تاریخی شاه‌رکنی دزفول ناکام ماند

اهواز- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان از دستگیری یک فرد به هنگام عملیات حفاری غیرمجاز در خانه ثبت‌ملی شاه‌رکنی دزفول خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین مکناوی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: به‌دنبال گزارش معتمدان محلی مبنی بر اقدام به حفاری غیرمجاز در خانه تاریخی و ثبت‌ملی شاهرُکنی، این موضوع در دستورکار پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مسئول پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی به همراه رئیس کلانتری و عوامل نیروی انتظامی شهرستان دزفول براساس دستور قاضی با رعایت موازین شرعی و قانونی به خانه یادشده ورود و در عملیاتی پلیسی، یک نفر با هویت معلوم را به هنگام حفاری دستگیر کردند و در اختیار مقامات قضائی قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان بیان کرد: موضوع حفاری صورتجلسه شد و فرد دستگیرشده نیز برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

وی تصریح کرد: براساس قانون، چنانچه افرادی بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیرمجاز حتی در ملک شخصی خودشان کنند به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند و اشیای کشف‌شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می‌شود.

مکناوی توضیح داد: در سال ۱۳۴۷ ماده ۱۲۷ از قانون مجازات عمومی تصویب شد که بند ۵ از این ماده بیان می‌کند «هر فرد بدون طی شدن مراحل قانونی در حال حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن شیء عتیقه در اراضی، تپه و حتی اماکن تاریخی باشد، حتی اگر آن زمین‌ها ملک خود فرد محسوب شود به حبس به مدت ۶ ماه - ۳ سال محکوم می‌شود».

وی گفت: همچنین بر اساس ماده ۸ آئین‌نامه، «حفاری غیرمجاز به منظور به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون اجازه رسمی، غیرقانونی بوده و باتوجه به قانون حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده حفر اراضی و جست‌وجو برای استخراج آثار ملی فقط به دولت واگذار شده است».

کد مطلب 5610194

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