اجتماع باشکوه «بانوان فاطمی» در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بانوان فاطمی پلدختر در پاسخ به هتک حرمت ارزش‌های اسلامی مانند پرچم مقدس، کتاب خدا و عفت اسلامی در اجتماعی پرشور در میدان شهید بهشتی تجمع و تا مسجد امیرالمومنین (ع) این شهر را راهپیمایی کردند.

راهپیمایان با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران با شور و هیجان و سردادن شعارهایی حوادث اخیر را محکوم و خشم و انزجار خود را از فتنه گر، آشوبگر، استکبار و منافق نشان دادند.

بانوان انقلابی پلدختر در این راهپیمایی با سردادن شعارهایی مانند «الله اکبر خامنه ای رهبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر فتنه گر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «هیهات من الذله»، «نیروی انتظامی تشکر، تشکر» و… اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

قرائت بیانیه در محکومیت اغتشاشات و پخش سرود «سلام فرمانده» از دیگر برنامه‌های این اجتماع بود.