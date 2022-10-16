فاز ۶ گازرسانی به بخش کجور عملیاتی می شود

رستم زرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه بزرگ گازرسانی به بخش کجور نوشهر افزود: در حال حاضر پیمانکاران از چندجبهه مشغول اجرای عملیات هستند و فاز شش این پروزه از شهر پول به سمت روستای گتکش اجرا می‌شود.

وی بر لزوم رفع موانع فراروی برای تسریع در عملیات گازرسانی به منطقه تاکید کرد.

زرودی همچنین از ورود اولین اتوبوس تفریحی و دریایی ساحلی خزر به بندر نوشهر خبر داد و گفت: این اتوبوس با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

فرماندار نوشهر با اشاره به پروژه گردشگری دریایی گفت: این طرح با حمایت دولت سیزدهم و استاندار مازندران مورد پیگیری و اجرا است و با انتقال اتوبوس دریایی از جزیره کیش به بندر نوشهر، می‌تواند نقطه شروعی برای اجرای کامل گردشگری دریایی در کرانه خزر باشد.

شهرستان نوشهر بیش از ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی دارد.