نیکوکاران گیلانی 551 میلیون ریال به جشن عاطفه ها کمک کردند

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از این میزان هدایای جمع آوری شده 360میلیون و 888 هزار ریال وجوه نقدی و بقیه هدایای غیرنقدی بوده است.
وی گفت: این کمک های در کوتاهترین زمان 70 درصد در اختیار ادارات آموزش و پرورش و 30 درصد از کمک ها از سوی دفاتر کمیته امداد شهرستانهای استان در اختیار دانش آموزان زیر پوشش این نهاد قرار می گیرد.
کامرانزاده ادامه داد: امسال برای جمع آوری وجوه نقدی و هدایای جنسی مردم نیکوکار گیلان تعداد 330 ایستگاه ثابت و 70 گروه سیار مستقر و یک هزار نفر نیروی امدادگر، بسیجی و فرهنگی به کار جمع آوری کمک های مردمی در این جشن مشارکت داشتند.
در جشن عاطفه های سال 85 مردم نوعدوست گیلان 800 میلیون تومان کمک کردند.
کمیته امداد استان گیلان 31 هزار دانش آموز زیر پوشش دارد.
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