نیکوکاران گیلانی 551 میلیون ریال به جشن عاطفه ها کمک کردند

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از این میزان هدایای جمع آوری شده 360میلیون و 888 هزار ریال وجوه نقدی و بقیه هدایای غیرنقدی بوده است .

وی گفت: این کمک های در کوتاهترین زمان 70 درصد در اختیار ادارات آموزش و پرورش و 30 درصد از کمک ها از سوی دفاتر کمیته امداد شهرستانهای استان در اختیار دانش آموزان زیر پوشش این نهاد قرار می گیرد .

کامرانزاده ادامه داد: امسال برای جمع آوری وجوه نقدی و هدایای جنسی مردم نیکوکار گیلان تعداد 330 ایستگاه ثابت و 70 گروه سیار مستقر و یک هزار نفر نیروی امدادگر، بسیجی و فرهنگی به کار جمع آوری کمک های مردمی در این جشن مشارکت داشتند.

در جشن عاطفه های سال 85 مردم نوعدوست گیلان 800 میلیون تومان کمک کردند.