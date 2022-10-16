دستگیری یک سوداگر مرگ در گناوه/ ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات دریافتی مبنی بر جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور و انتقال به استان‌های مرکزی با یک دستگاه خودرو زانتیا، شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان گناوه قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: خودرو مذکور در جاده ساحلی بوشهر به گناوه سه راهی کوهک مشاهده و پس از مسافتی تعقیب و مراقبت با هدف قرار گرفتن لاستیک‌های آن با رعایت کلیه موارد ایمنی توقیف شد.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

سرهنگ صالحی بیان کرد: مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر جز اولویت‌های کاری پلیس بوده و با این بلای خانمان سوز که زمینه ساز سایر جرایم است با جدیت مبارزه خواهد شد.