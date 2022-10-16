به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان اراک گفت: از ۳۲۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت محصولات پاییزه استان مرکزی، سطحی بالغ بر ۵۱ هزار هکتار از اراضی شهرستان اراک به کشت پاییزه اختصا دارد.

ذوالفقاری آموزش کشاورزان و کارشناسان کشاورزی و اختصاص بیش از ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید نهاده‌ها و بذر مورد نیاز کشاورزان را از جمله برنامه‌هایی دانست که جهادکشاورزی شهرستان در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح الگوی کشت در استان گفت: این طرح برای نخستین بار طی امسال در کشت پاییزه اجرا می‌شود.

این مسئول بیان کرد: در سال‌های آینده همه محصولات زراعی و باغی تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد و پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح ۱۱ درصد افزایش عملکرد تولید در محصولات زراعی داشته باشیم.

وی به کشاورزان توصیه کرد در کشت محصولات پاییزه حتماً از ارقام اصلاح شده که نسبت به سرما و خشکی مقاوم هستند استفاده شود، همچنین ضمن انجام کشت به موقع از مصرف بی رویه کود خودداری کنند.