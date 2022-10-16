به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ظهر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز با بیان این‌که رزمایش "ایران مقتدر" در منطقه شمالغرب کشور با همکاری برادران ارتشی و سپاهی در حال برگزاری است، اظهارداشت: رزمایش آتی یکی از برنامه‌های رزمایشی و تمرینات جدی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد.

معاون هماهنگ‌کننده نزسا خاطرنشان کرد: سالیانه رزمایش‌های متفاوتی برگزار می‌کنیم و اهمیت منطقه ارس به عنوان یکی از نقاط مرزی، اهمیت رزمایش را بیشتر می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که ثبات مرزهای شمالغرب و ارس برای ما فوق العاده مهم است، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان و ارمنستان تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند اما برخی اتفاقاتی که در آنجا رخ‌می دهد تهدید است.

پورجمشیدیان حضور نحس رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز را تهدیدی برای کل مردم منطقه دانست و گفت: نباید ساده از کنار این موضوع رد شویم. حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یک تهدید جدی است.

وی ادامه داد: اگر یک همکاری نزدیک بین نیروهای مسلح باشد می‌تواند زمینه دیپلماسی و امنیت این منطقه را ایجاد کرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی با اشاره به این‌که نباید مرزهای این منطقه جابجا شود، گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از این کریدور می‌باشد و نمی‌توانیم نسبت به تهدیدها بی تفاوت باشیم.