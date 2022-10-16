صادرات کالا از بندر گناوه ۷۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث جوکار ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در نیمه نخست امسال در مجموع ۹ هزار و ۶۳۲ تن کالا از این بندر بارگیری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال گذشته حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن کالا از بندر گناوه صادر شده بود افزود: این میزان امسال افزایش نزدیک به چهار هزار تنی داشته است.

وی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری عمده کالاهای صادر شده از بندر گناوه شیشه ساختمانی بوده که به مقصد کشور قطر بارگیری شده است.

جوکار ادامه داد: در مدت یاد شده میزان کالاهایی تجاری وارداتی از طریق بندر گناوه نیز ۲۸ درصد گزارش شده است.

وی گفت: همچنین با توجه به اعلام آمادگی متقاضیان برای صادرات دام زنده به کشور کویت و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.

جوکار با بیان اینکه با اجرا و تکمیل طرح جامع توسعه این بندر که در سه بازه زمانی پنج ساله پیش بینی شده است گفت: با اجرای آن صادرات کالا از این بندر چندین برابر رشد خواهد یافت.

گفتنی است رویه تجاری بندر تجاری در نیمه نخست سال جاری صادر شده است.

بندر گناوه در شمال استان بوشهر یکی از مهمترین بنادر در زمینه تجارت دریایی و صادرات و واردات است.