وزش باد شدید و ‏بارش‬ پراکنده باران در برخی نواحی خراسان رضوی

یحیی قاینی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی امروز ضمن افزایش سرعت باد و رشد ابر، احتمال رگبار خفیف باران در اتفاعات شمالی غرب دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: از بعدازظهر فردا تا چهارشنبه بتناوب رشد ابر و افزایش سرعت وزش باد در سطح استان خصوصاً در نواحی بادخیز جنوب و غرب وزش باد شدید موقتی توأم با گرد و خاک و در بازه زمانی سه شنبه بعدازظهر تا عصر چهارشنبه بارش پراکنده باران با احتمال رعدوبرق در نیمه شمالی استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین به لحاظ دمایی از روز دوشنبه روند کاهش دما آغاز شده و تا صبح پنجشنبه ادامه می‌یابد.

قاینی‌پور افزود: روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه کاهش محسوس دما در استان رخ خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده اند.

وی بیان کرد: طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۱۲ و ۲۹ درجه سلسیوس گزارش شده است و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بردسکن ۳۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.