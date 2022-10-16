۴۱عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، گزارش سالیانه الزویر در سال ۲۰۲۲ که به‌تازگی منتشر شده است؛ براساس شاخص‌های استنادی پایگاه داده‌ای، بیش‌از صدهزار دانشمند برتر ایجاد کرده است. این اطلاعات استانداردشده درخصوص استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی در دو جدول ارائه می‌شود. معیارها با و بدون خوداستنادی و نسبت استناد به مقالات استناد داده شده است.

براساس این گزارش، دانشمندان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. صدک‌های مربوط به حوزه و زیررشته نیز برای همه دانشمندانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند ارائه شده است. داده‌های شغلی تا پایان سال ۲۰۲۲ به‌روز می‌شوند. انتخاب براساس ۱۰۰ هزارنفر برتر با نمره‌ی ترکیبی با و بدون خوداستنادی یا رتبه‌ی صدک ۲ درصد یا بالاتر است.

براساس شاخص‌های استنادی الزویر در سال ۲۰۲۲، ۴۱ عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز (به شرح جدول ۲) در شمار دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند، ۲۷ نفر از استادان دانشگاه شیراز (به شرح جدول ۱) نیز براساس وضعیت استنادات در طول حیات علمی ایشان، به‌عنوان دانشمندان دودرصد پراستناد دنیا معرفی شده‌اند.

براساس این گزارش احمد عریان از اساتید دانشگاه شیراز درحوزه دامپزشکی و رشته تخصصی خود رتبه پنجم و حمیدرضا پورقاسمی، از اساتید برجسته دانشگاه شیراز درحوزه کشاورزی و رشته‌ی تخصصی خود، رتبه سی‌وسوم در میان پژوهشگران پراستناد دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.