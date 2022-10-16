برداشت چغندر قند در شهرستان مرودشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور امیریان افزود: برداشت چغندر قند در شهرستان مرودشت با توجه به شرایط آب و هوایی تا دی ماه ادامه دارد.

به گفته امیریان؛ با احتساب میانگین عملکرد حدود ۶۰ تن در هکتار، پیش بینی شده است که افزون بر ۶۰ هزار تن چغندر قند تولید و به کارخانه‌های قند تحویل شود.

او با بیان اینکه محصول تولیدی بیشتر به کارخانه قند مرودشت حمل می‌شود، افزود: کارخانه‌های قند فسا، کوار و اقلید مقاصد بعدی چغندر قند تولیدی این شهرستان است.

امیریان اظهار کرد: کارشناس ناظر عیار سنجی به عنوان نماینده جهاد کشاورزی و نماینده کشاورزان در واحد عیار سنجی کارخانه‌ها مستقر است و بر روند عیار سنجی نظارت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: قرار گرفتن چغندرقند در تناوب با محصولات شتوی، کاهش علف‌های هرز، کنترل بیماری‌ها و اصلاح ساختار خاک با افزایش ماده آلی و ایجاد اشتغال فصلی برای کارگران از مزایای کشت این محصول است.