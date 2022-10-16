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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

استان بوشهر امروز مورد جدید ابتلا به کرونا نداشت

استان بوشهر امروز مورد جدید ابتلا به کرونا نداشت

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: طی شبانه روز گذشته مورد جدید ابتلا به کرونا در استان بوشهر ثبت نشده است.

حسن ملکی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته ۳۵ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: مجموع بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به دو نفر کاهش یافت.

وی درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر گفت: خوشبختانه یک روز دیگر نیز بدون فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در استان بوشهر به ثبت رسید.

وی ادامه داد: در استان بوشهر از آغاز شیوع کرونا تاکنون، دو هزار و ۲۳۰ هم استانی جان خود را به دلیل ابتلاء به کرونا از دست داده‌اند.

دکتر ملکی‌زاده ادامه داد: خوشبختانه در شبانه‌روز گذشته ۳۲ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستان‌های استان بوشهر ترخیص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به عدم اضافه شدن مورد مثبت جدید به موارد کل مبتلا به کرونا خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۸ هزار و ۶۲۲ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 5610271

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